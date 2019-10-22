الاقتصاد

العامة للزكاة تدعو المنشآت السعودية لتقديم إقراراتها الضريبية الشهرية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي لتقديم إقراراتها عن شهر سبتمبر الماضي، قبل نهاية أكتوبر الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيان نشر على موقعها أن الموعد النهائي لتقديم تلك الاقرارات يوم 28 من الشهر الجاري.

وأشارت إلى أنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر، قبل نهاية أكتوبر 2019

أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية.

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كما بينت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25 بالمائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

كما يتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة لإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمها بالخطأ.

وأشارت إلى أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير 2017 على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول .

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.

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