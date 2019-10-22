شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: لوم الاتحاد الاوروبي لـ"إيران" على هجمات أرامكو "موقف صحيح" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، إن لوم دول الاتحاد الأوروبي إيران على مهاجمة منشآت أرامكو "موقف صحيح".
وأضاف عادل الجبير، خلال كلمة بندوة حوارية في لندن، أن إيران لا تحترم سيادة الدول ولا تحترم القانون الدولي، بحسب قناة العربية.
وأشار إلى أن استهداف إيران لمحطتي أرامكو النفطيتين يعكس نوايا طهران العدائية في المنطقة.
وعن الاتفاق النووي الإيراني، قال الوزير السعودي، إن به عيوباً ولا يتضمن نشاط إيران الباليستي والتدخل العدائي في شؤون المنطقة.
وأضاف: "قلنا مراراً لا نريد حرباً، لكننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الهجمات."
وتعرضت أرامكو السعودية، في سبتمبر الماضي، لهجوم إرهابي، أدى لانخفاض إمدادات الزيت الخام بنحو 5.7 مليون برميل، تمثل 50% تقريباً من إنتاج الشركة؛ قبل أن تعود لمستوياتها الطبيعية لاحقا، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان.
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