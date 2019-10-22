شكرا لقرائتكم خبر عن "بيتك" يتوقع إتمام الاندماج مع الأهلي المتحد نهاية 2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي "بيتك" المدرجة أسهمه في سوق الكويت المالي إتمام اندماج "بيتك" مع البنك الأهلي المتحد المدرج بسوق البحرين المالي بنهاية 2021.

وأوضح مازن الناهض في مقابلة مع قناة العربية أن عملية الاندماج ستتم على مراحل.

وبين الناهض أن علمية تحويل الأصول غير المتوافقة مع الشريعة للأهلي المتحد ستأخذ وقتا.

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وأكد الناهض أن 44% من أصول الأهلي المتحد متوافقة مع الشريعة في الوقت الحالي.

كان "الأهلي المتحد" قد أكد في بيان رسمي سابق أن بنك البحرين المركزي لم يُصدر بعد موافقته بخصوص عملية الاستحواذ، ولم يتم تقديم عرض استحواذ رسمي من قِبل "بيتك".

أما "بيتك" فكان قد أعلن في مطلع الشهر الجاري، عن تلقيه موافقة بنك الكويت المركزي على قيام البنك بالاستحواذ على 100% من أسهم رأسمال البنك البحريني.

وكان "المركزي" الكويتي قد أصدر بياناً سابقاً، أبدى فيه موافقته على اندماج البنكين شريطة تحقيق مجموعة من المتطلبات الفنية والقانونية والإجرائية قبل تنفيذ الاستحواذ.