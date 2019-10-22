شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الكويتي يكشف تعرضه لتركيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي "بيتك" عدم تعرض وحدة البنك في تركيا لأية آثار سلبية نتيجة العقوبات الأمريكية التي استهدفت بنك "خلق" التركي.

وقال الناهض في مقابلة مع قناة العربية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في واشنطن، إن "بيتك" يدرس حاليا رسملة البنك الجديد والخيارات المتاحة، مؤكدا أنه "لا توجد خطط حاليا لإصدار صكوك لارتفاع السيولة لدينا".

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وحول مخصصات القروض غير العاملة، قال الناهض إن بيت التمويل الكويتي، اتخذ مخصصات بـ 4.6 مليون دينار كويتي لوحدته التابعة في تركيا.

وأشار إلى أن وحدات "بيتك" التابعة في البحرين وتركيا، يسجل أداء أفضل من الكويت في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، أعلن "بيتك" نمو أرباح الربع الثالث من 2019 سنوياً بنسبة 12.1% عند 82.83 مليون دينار، وسجل بيتك في التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري بقيمة 190.5 مليون دينار، بارتفاع سنوي 12.7%.