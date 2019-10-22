شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان السعودية: تنفيذ 4 آلاف وحدة سكنية في المدينة المنورة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تفقد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل يوم الإثنين عددًا من المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، إضافة إلى مشاريع تنفيذ أعمال البنية التحتية في عدد من المخططات التابعة للوزارة في المنطقة.

وسلّم الوزير عدداً من الأراضي المجانية للأسر المستفيدة في منطقة المدينة المنورة، بحسب "العربية".

وشملت الجولة التفقدية لوزير الإسكان مخططات (الهضبة، الياسمين، الشروق) التي توفر أكثر من 9 آلاف أرض مجانية من بين 33 ألف أرض على مستوى المنطقة.

ومن تلك الأراضي 13.333 أرضاً مطورة وأخرى تحت التطوير، و19.934 أرضاً تحت الطرح والتصميم، تمهيداً لاستكمال أعمالها وتسليمها للمواطنين الراغبين بهذا الخيار.