تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

الموجز

تراجعت أسعار معظم العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019.

وتراجع سعر اليورو نحو 18.00 جنيها للشراء، و 18.14 جنيها للبيع، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.89 جنيها للشراء، و 21.11 جنيها للبيع.

وانخفض سعر الفرنك السويسري عند 16.35 جنيها للشراء، 16.49 جنيها للبيع، وسعر الـ100 ين نحو 14.86 جنيه للشراء، و 14.98 جنيه للبيع.

وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.