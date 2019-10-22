895.5 مليار قيمة أسهم الشركات في سوقي أبوظبي ودبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغت القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية «الشركات المساهمة العامة والخاصة» 895.5 مليار درهم مع نهاية الثلث الثاني من شهر أكتوبر الجاري بزيادة نسبتها 5.6% وقدرها 47.5 مليار درهم منذ بداية العام 2019.

ومن المنتظر أن تتجاوز القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين حاجز 900 مليار درهم مع نهاية العام الجاري بحسب توقعات العديد من بيوت الخبرة العالمية التي باتت تحظى الأسواق الإماراتية بأهمية ضمن مؤشراتها الخاصة بأسواق منطقة الشرق الأوسط

ويظهر التحليل الخاص بالقيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في تاريخ 21 أكتوبر الجاري أنها باتت تشكل نحو 63% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في مؤشر على مدى تنافسيتها وجاذبيتها.

ويصنف مؤشر القيمة السوقية للأسهم المدرجة بأسواق المال مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي بكونه واحداً من أهم المؤشرات التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند إعداد تقارير التنافسية للدول على المستوى العالمي.

وبالعودة إلى تفاصيل حركة التطور التي شهدتها القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في كل من أبوظبي ودبي يتضح تضافر العديد من العوامل التي أسهمت في تحقيق النمو المسجل ومنها التحسن الذي حققته شريحة كبيرة من أسعار أسهم الشركات المدرجة وذلك بدعم من سيولة أجنبية قررت الاستثمار في الأسواق، بالإضافة إلى زيادة رؤوس أموال عدد من الشركات.

واستحوذ قطاع البنوك على 468.8 مليار درهم وهو ما يشكل نحو 52% من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين تلاه قطاع الاتصالات بقيمة سوقية بلغت 168.75 مليار درهم ثم قطاع العقارات والإنشاءات بقيمة وصلت إلى 104.86 مليار درهم وقطاع الطاقة 43 مليار درهم ثم جاءت بعد ذلك بقية القطاعات.

يشار إلى أن نسبة القيمة السوقية للأسواق مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت نحو 53.3% في العام 2014 وارتفعت إلى 56% خلال العام 2015.(وام)