«دراجون أويل» تضخ مليار دولار بالسويس خلال 5 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أنجزت شركة دراجون أويل المحدودة؛ منصة التنقيب والإنتاج المملوكة بالكامل لشركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، صفقة شراء حقوق امتياز شركة بي بي في مناطق خليج السويس في جمهورية مصر العربية، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وبموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة دراجون أويل شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلاً من شركة بي بي في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس، حيث تقوم شركة بترول خليج السويس (جابكو) بالعمليات نيابة عن الهيئة والمقاول.

ومن شأن إتمام صفقة الشراء، تعزيز الإنتاج الاستراتيجي للشركة واستثماراتها في عدد من مناطق ودول العالم، مثل تركمانستان والعراق وأفغانستان، ليصل الإنتاج اليومي للشركة إلى 150 ألف برميل يومياً تقريباً، حيث يعتبر هذا الإنتاج من ضمن استراتيجية شركة دراجون أويل للوصول إلى إنتاج 300 ألف برميل مكافئ في اليوم بحلول سنة 2026. وتنتج شركة جابكو في مصر حالياً 60 ألف برميل يومياً، من خلال 11 منطقة امتياز والإنتاج المستدام المستهدف يقدر ب 75000 برميل بحلول 2021.

وتخطط «دراجون أويل» لتعزيز الإنتاج إلى مستويات أعلى من 75 ألف برميل يومياً، عن طريق زيادة نشاط الحفر والاستثمار بطريقة تقنية، والمحافظة على هذا المستوى من الإنتاج إلى السنوات العشر القادمة، وذلك بتقديم أفضل الطرق والممارسات الفنية والتكنولوجية والإدارية لتطوير تلك الحقول البحرية؛ الأمر الذي سينعكس إيجاباً على إنتاجية الشركة مستقبلاً من خلال ضخ استثمارات تصل إلى حوالي مليار دولار خلال خمس سنوات قادمة.

وتأتي تلك الصفقة المهمة ل«دراجون أويل» بعد النجاحات التي حققها الاستثمار في قطاع البترول المصري في الفترة الأخيرة، والتي كان لها الأثر الإيجابي في جذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول المصري، وكانت هي الدافع الرئيسي للدخول في هده الصفقة.

وتعتبر مصر جاذبة للاستثمار بشكل كبير، وترتبط مع الإمارات بعلاقات صداقة وأخوة في جميع المجالات، والسوق المصري يعتبر واعداً للاستثمار في مجال البترول والغاز بعد إصدار عدة قوانين محفزة للاستثمار، وحرص الحكومة على التعاون والتفاعل مع المستثمرين بشكل كبير.