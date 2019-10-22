«أكشن بارك».. مساحة ترفيهية للباحثين عن التشويق



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تستعد «لاست إكزت»، من «مِراس»، لإطلاق المزيد من فعاليات الحركة والتشويق، مع افتتاح المحطة الجديدة للأنشطة الترفيهية الداخلية والخارجية «أكشن بارك» في «لاست إكزت باتجاه أبوظبي»، اعتباراً من نهاية شهر أكتوبر الحالي.

وترحب «أكشن بارك» بالعائلات والمقيمين والسياح من جميع الأعمار في موقع واحد حافل بالحركة والتشويق يضم لعبة كرات الطلاء «بينت بول بارك»، وأول منزل مقلوب رأساً على عقب «أبسايد داون هاوس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وغرفة التحطيم «سماش روم». وستكتمل تجارب «أكشن بارك» على مراحل منفصلة، حيث ستفتح غرفة التحطيم «سماش روم» أبوابها أولاً، في حين تستكمل باقي أجزاء المحطة بحلول نهاية العام الحالي.

وتقوم غرفة التحطيم «سماش روم» على إطلاق أول تجربة (التنفيس عن الغضب) في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تكون الغرفة جاهزة بحلول عيد الهالوين في 31 أكتوبر 2019 حيث ستتيح للزوار فرصة التنفيس عن غضبهم أو أي مشاعر سلبية لديهم عبر تكسير بعض أجهزة الكمبيوتر أو اللوحات أو القطع الزجاجية أو الأجهزة الإلكترونية وتحويلها إلى قطع متناثرة، حيث يمكن للزوار الاختيار من بين خمس فئات للتنفيس عن الغضب.

وتستوعب مساحة «أكشن بارك» المزودة بأحدث التجهيزات ما يصل إلى 60 لاعباً.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتضمن «أكشن بارك» أول منزل مقلوب رأساً على عقب «أبسايد داون هاوس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.