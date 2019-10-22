عمر العلماء: توظيف الذكاء الاصطناعي من أولوياتنا

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باتت خطط الاستعداد لمواكبة التغييرات التكنولوجية تتصدر سلم الأولويات في المؤسسات المختلفة، نظراً إلى تأثيرها الإيجابي في أنماط العمل، والمعيشة، والتواصل.

وبدأ خبراء التوظيف خلال السنوات الماضية بتعلم واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشير التقديرات العالمية إلى أنه من المتوقع أن تدفع الأتمتة السريعة للعمليات نحو 375 مليون شخص حول العالم إلى تغيير وظائفهم والتوجه نحو اكتساب مهارات جديدة بحلول العام 2030.

ويعتزم عمر العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، إلقاء الكلمة الرئيسية خلال الدورة الخامسة من حفل جوائز «لينكدإن» للمواهب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ستنعقد في 20 نوفمبر/‏ تشرين الثاني القادم تحت شعار «مستقبل المواهب»، ويعد حضوره تأكيداً على التزام الإمارات بدعم المواهب والابتكار وتهيئة الأرضية المناسبة لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وقال العلماء: شهدنا خلال الأعوام القليلة الماضية ازدياد عدد خبراء الذكاء الاصطناعي الذين اختاروا العمل في الإمارات بصفتها وجهة مثالية ترعى مواهبهم وقدراتهم، نظراً إلى سعي الدولة المستمر لاستقطاب المفكرين المبدعين وتوفير البنية التحتية والسياسات اللازمة لدعم تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي.