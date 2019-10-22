شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يقدم إغلاق ايجابي– تحليل -22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر النحاس إغلاق إيجابي واضح باستقراره فوق مستوى 2.6200 محاولا تعزيز مرحلة الانتقال للمسار الصاعد, نتوقع بتجميع السعر لعزم إيجابي قوي البدء باستهداف المستويات الإيجابية بانجذابه نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمتمركز حاليا عند 2.6945.

أما هبوط السعر دون مستوى 2.6200 وتقديمه لإغلاق سلبي جديد, فإن ذلك سيجبره على تشكيل تداولات سلبية قوية نظرا لتمركزه ضمن محاور القناة الهابطة وليشكل مستوى 2.5500 الهدف السلبي للمسار الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6200 و 2.7000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم