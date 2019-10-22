شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين بانتظار تأكيد الايجابية- تحليل - 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتسجيل أهداف إيجابية جديدة ليتأثر بثبات مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي عند 121.30 وليشكل عائق أمام الهجوم الصاعد, لكن التذبذب المتكرر فوق مستوى 120.90 والذي يشكل بدوره مقاومة القناة الهابطة المخترقة, يدعونا لانتظار تجميعه لعزم إيجابي جديد ليزيد ذلك من فرص تجاوز الحاجز الحالي والبدء بتسجيل الأهداف الإضافية بوصوله نحو 121.80 و 122.60 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.90 و 121.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد