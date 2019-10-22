شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا, سهم باس ينتقل للمسار الصاعد-تحليل - 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر السهم بتداولات الفترة الأخيرة باختراق مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 65.60 ليؤكد بذلك انتقاله للمسار الصاعد ولنلاحظ بدء تسجيله لبعض الأهداف بملامسته لمستوى 68.15, نتوقع بتجميع السعر قريبا لعزم إيجابي إضافي استئنافه للهجوم الصاعد ليستهدف بذلك العديد من المستويات الإيجابية الإضافية بدأ من 69.90 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمستقر حول 71.90. كذلك تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يشكل عامل أساسي لتأكيد السيناريو الصاعد بمحاولة تقديمه للعزم الإضافي والمطلوب لتسجيل الأهداف المقترحة سابقا. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما 66.50 و 69.900 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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