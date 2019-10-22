شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يختبر المقاومة – تحليل - 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر البتكوين بالتذبذب حول المقاومة المحورية 8265.00 ولا يزال دونه، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً حتى الآن، ويحتاج السعر لتجاوز المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم لحظي عند 8125.00 لتسهيل مهمة التوجه نحو أهدافنا السلبية التي تبدأ عند 7736.50 ثم 7490.00.
وبشكل عام، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يتم اختراق مستوى 8265.00 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 7736.50 والمقاومة 8500.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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