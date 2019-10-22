الدولار مقابل الفرنك مستقر – تحليل - 22-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الدولار مقابل الفرنك على ثباته فوق مستوى 0.9836، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الميل الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.9990 بشكل رئيسي.
وبالتالي، ستبقى توقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة ما لم يتم كسر مستوى 0.9836 والثبات بإغلاق يومي دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9836 والمقاومة 0.9930
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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