شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يشكّل نموذج إيجابي – تحليل - 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الأعلى بهدوء، ونلاحظ أن السعر يشكّل نموذج قاع مزدوج تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7015 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 0.6800 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6820 والمقاومة 0.6920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد