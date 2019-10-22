الدولار الأسترالي يشكّل نموذج إيجابي – تحليل - 22-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي نحو الأعلى بهدوء، ونلاحظ أن السعر يشكّل نموذج قاع مزدوج تظهر ملامحه بالرسم البياني أعلاه، مما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 0.7015 كمحطة رئيسية تالية.
لذلك، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 0.6800 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6820 والمقاومة 0.6920
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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