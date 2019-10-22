سعر عقود خام برنت يكسر الدعم اللحظي – تحليل - 22-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون الدعم اللحظي المكسور، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 56.00، بينما يمثل الثبات دون 59.60 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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