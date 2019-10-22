شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يكسر الدعم اللحظي – تحليل - 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت دون الدعم اللحظي المكسور، ويشكّل المتوسط المتحرك 50 ضغط سلبي أمام السعر، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في الشراء.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 56.00، بينما يمثل الثبات دون 59.60 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 56.50 والمقاومة 59.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط