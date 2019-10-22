شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجّل قمة منخفضة – تحليل - 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر النفط حول المتوسط المتحرك 50، ونلاحظ أن السعر سجّل قمة ثانية بعد اختبار مستوى 54.60 مؤخراً، ليقدّم إشارات على تشكيل نموذج فني هابط يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الرئيسي الهابط.

من جهة أخرى، يبدأ مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي والتوجه نحو مناطق التشبع في الشراء، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للانخفاض خلال الجلسات القادمة، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بشرط الثبات دون مستوى 54.60، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 51.80 وتمتد إلى 50.00 بعد كسر المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.80 والمقاومة 54.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط