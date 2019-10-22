شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بنك الرياض: الاندماج مع الأهلي التجاري لا يزال بمرحلة الدراسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال طارق السدحان، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، إن البنك لا يزال في مرحلة الدراسة بشأن الاندماج مع البنك الأهلي التجاري.

وأكد السدحان أن البنك في مرحلة نمو قوية جدا خاصة بعد نتائج الربعين الأول والثاني من العام الحالي، وذلك خلال لقاء مع "العربية" على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن.

وأشار إلى أن إصدار صكوك دولية بالربع الثاني 2020 يتوقف على مدى احتياجنا.

في حين أشار إلى أن " النمو والقوة الائتمانية يعززان من الوضع المالي لديهم".

وكان السدحان، قد أكد في أبريل الماضي أن محادثات الاندماج مع الأهلي التجاري ما زالت في مراحلها الأولى.

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وعين بنك الرياض بنك جولدمان ساكس في يناير الماضي كمستشار لعملية الاندماج المخطط لها مع البنك الأهلي التجاري، بحسب وكالة رويترز.

وكان كل من البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض قد أعلنا في 24 ديسمبر 2018 عن بدء مناقشات مبدئية لدراسة اندماج البنكين، وأشارا حينها إلى أن الدخول في هذه المناقشات لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج سوف تتم بين الطرفين.

وحققت المصارف السعودية في الربع الثاني من العام 2019 أرباحاً صافية تبلغ 10.09 مليار ريال سعودي، وهي أقل أرباح في 11 فصلاً، وبالتحديد منذ الربع الرابع من 2016 والتي حققت فيه أرباحاً بلغت 8.33 مليار ريال.

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