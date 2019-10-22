شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات تصعد بأرباح بنك البلاد بـ 38% في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية غير المدققة لبنك البلاد، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 37.8% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأشار البنك، في بيان منشور على سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقه صافي أرباح بلغ 326.6 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 237 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 713.7 مليون ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 552.1 مليون ريال خلال الربع المقابل.

ويعود الارتفاع في دخل العمليات نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية ومكاسب الاستثمارات وتوزيعات الأرباح ودخل العمليات الأخرى.

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وفي المُقابل، انخفض دخل أتعاب وعمولات ومكاسب تحويل عملات أجنبية، وارتفعت إجمالي المصاريف بنسبة 11%، وذلك نتيجة لارتفاع مصاريف عمومية وإدارية أخرى واستهلاك وإطفاء ورواتب ومزايا الموظفين.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 916.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 749 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 590 مليون ريال خلال النصف الأول من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 512 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2018.

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