شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات رأس المال الجريء في السعودية قد تصل إلى 500 مليون دولار سنوياً بحلول 2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قام صندوق STV بنشر تفاصيل دراسته عن استثمارات رأس المال الجريء في السعودية.

وحسب تقرير اطلعت عليه "أخبار اليوم" فقد سلّط الصندوق، الذي يُعد أكبر صندوق استثمار جريء في منطقة الشرق الأوسط، الضوء على التغيرات الحاصلة في قطاع رأس المال الجريء، بالإضافة إلى العوامل المساهمة في نمو هذا القطاع.

وعن هذا يقول عبدالرحمن طرابزوني، الرئيس التنفيذي لصندوق STV: "أخذ قطاع رأس المال الجريء السعودي منعطفا ايجابياً؛ حيث وصل مستويات قياسية وغير مسبوقة في عام 2018 حين بلغ مقدار الاستثمار الجريء 50 مليون دولار أمريكي في المملكة.

ومع تنامي إقبال شركات رأس المال الجريء الإقليمية والعالمية على الاستثمار في المملكة، تبدو قطاعاتها الاقتصادية القائمة جاهزة لجني ثمار هذا التحول".

وأضاف طرابزوني: "تتمتع المملكة العربية السعودية بروح ريادية فريدة من نوعها، ويمتلك الشباب السعودي حافزاً أقوى لتطوير مشاريع الأعمال التقنية قياساً بأقرانهم في بقية أنحاء العالم. وقامت قصص النجاح المؤثرة مثل شركة ’كريم‘ بتغذية روح التفاؤل في قطاع الشركات الناشئة. ومع زيادة التفاعل المباشر وتوافر برامج قوية لتوجيه وتسريع الأعمال، نرى أن الشباب السعودي قادر حقاً على إطلاق وقيادة قطاع الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد المقبل".

Advertisements

تشهد استثمارات رأس المال الجريء نمواً متسارعاً، وتظهر تطلعات الدراسة أن السوق السعودية قادرة على استيعاب 500 مليون دولار أمريكي، أو 10 أضعاف مبلغ الاستثمار الجريء في المملكة في عام 2018. ويشير مسار هذا النمو إلى أن حجم رأس المال التراكمي الذي سيتم ضخه في السوق السعودية قد يصل إلى ملياري دولار أمريكي بين عامي 2019 و2025.

ووجد التقرير أن حصة الاستثمار الجريء لا يمثل حجم المملكة مقارنة بثقل ناتجها المحلي الإجمالي. ويؤكد "تقرير رؤية STV" أنه أمام المملكة فرصة مهمة لمساواة حصة الاستثمار الجريء مقارنة بحجم ناتجها المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقد أبدت سوق رأس المال الجريء السعودية نضجاً ملحوظاً مع نمو استثماراتها إلى 50 مليون دولار في عام 2018 بالمقارنة مع 7 ملايين دولار في عام 2015.

وحسب بيانات متوفرة على موقع "أخبار اليوم" تعتزم الهيئة العامة للاستثمار السعودية جذب 200 رائد أعمال أجنبي و50 صندوق رأس مال أجنبي جريء في ديسمبر المقبل، للاطلاع على الرؤية والبرامج التي يعملون عليها للاستثمار.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي السعودي" عن تأسيس "صندوق الصناديق" برأس مال يبلغ 4 مليارات ريال سعودي. ويهدف الصندوق لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق راس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة، وذلك من خلال مشاركة القطاع الخاص في استثماراته.

وأعلنت شركة الاتصالات السعودية عن قيام شركة كريم- والتي تمتلك فيها الشركة حصة مباشرة تبلغ تقريباً 8.8% بتوقيع اتفاقية مع شركة أوبر، والتي بموجبها تستحوذ أوبر على كريم مقابل ما يقارب 3.1 مليار دولار أمريكي.