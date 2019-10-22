شكرا لقرائتكم خبر عن كامكو الكويتية تنفذ 43 صفقة ناجحة في أسواق الدين بقيمة 7.6 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجحت شركة كامكو للاستثمار، في إتمام 43 صفقة استثمارية في أسواق الدين بقيمة 7.6 مليار دولار أمريكي تقريبًا منذإطلاق مجموعة أسواق رأس مال الدين.

وحسب تقرير اطلعت عليه "أخبار اليوم" فعلى مدار العامين الماضيين فقط، اتممت الشركة بنجاح إدارة 7 صفقات في قطاع اصدارات السندات والصكوك، بقيمة 2.2 مليار دولار من مما وضع الشركة في موقع متميز بين أكثر مديري الأصول وشركات الخدمات الاستثمارية المصرفية في المنطقة، نشاطاً.

وقد أثمر تواجد كامكو القوي في أسواق الدين الإقليمية، إلى جانب شبكة علاقاتها الممتدة مع العملاء، عن تحقيق النجاح المرجو في تنفيذ العديد من الصفقات الاستثمارية المصرفية والاستشارية مع لاعبين رئيسيين في السوق.

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وفي مراجعة لسجل انجازات مجموعة أسواق رأس مال الدين الخاصة بالشركة، تمكن فريق عمل الاستثمارات المصرفية في كامكو من إدارة أكثر من 80 % من إجمالي حجم السندات المصدرة والمقومة بالدينار الكويتي في السنوات العشر الماضية.

وفي الآونة الأخيرة، شاركت كامكو في إدارة العديد من الصفقات المهمة، اشتملت على سبيل المثال لا الحصر، إدارة إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار لشركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، وإصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار لصالح بنك الكويت الدولي، وإصدار صكوك شركة داماك بقيمة 400 مليون دولار.

جدير بالذكر أنه منذ التأسيس، حققت دائرة الاستثمارات المصرفية في كامكو سجلاً حافلاً بـ 142 صفقة مصرفية استثمارية ناجحة بقيمة 21.0 مليار دولار أمريكي (كما في 30 يونيو 2019).

وتوفر مجموعة من الحلول المصرفية الاستثمارية في أسواق رأس مال الدين، أسواق رأس مال الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ لعملائها مدعومة بأسلوب قائم على البحوث الاستثمارية المستفيضة يتم تنفيذه بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.