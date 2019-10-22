شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أجيال العقارية الترفيهية" ترتفع 92% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية لشركة أجيال العقارية الترفيهية، المُعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 91.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، بأنها حققت صافي ربح- خاص بمساهمي الشركة الأم- بلغ 1.1 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 554.7 ألف دينار في الربع المقابل من 2018.

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وارتفعت أرباح الشركة التشغيلية إلى 1.2 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 665 ألف دينار خلال الربع المقابل من 2018.

ويعود الارتفاع في الأرباح التشغيلية إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 1.4 مليون دينار بالربع الثالث، مُقابل إيرادات تشغيلية بلغت 831.5 ألف دينار بالربع المُقابل من العام 2018.

وعلى النحو الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.9 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 3 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 2.9%.