شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بوبيان للبتروكيماويات" ترفض بيع حصتها المملوكة في "نفائس القابضة" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفض مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات، بجلسته المنعقدة اليوم الإثنين، العرض المُقدم لبيع كامل حصة الشركة المملوكة في شركة نفائس القابضة والبالغة 21.12% بسعر 1 دينار كويتي للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دينار.
وأفاد المجلس، في بيان لبورصة الكويت، بأنه كان ولايزال راغباً بزيادة حصة الشركة في نفائس القابضة، وذلك وفقاً للأسعار التي يراها مُناسبة.
و"نفائس" هي إحدى الشركات التي كانت مُدرجة ببورصة الكويت، وتخارجت من السوق في منتصف فبراير من العام 2018.
وتجدر الإشارة إلى أن ارباح الشركة- المنسوبة لمساهمي الشركة الأم- قد ارتفعت بنسبة 58% خلال الربع الأول المنتهي في 31 يوليو من العام الجاري، ، لتصل إلى 2.2 مليون دينار مقارنة بربح قدره 1.40 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2018.
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