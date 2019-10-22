شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الورق" توقع اتفاق إعادة جدولة التمويل القائم من مصرف "السعودي البريطاني" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي البريطاني، وذلك لإعادة جدولة التمويل القائم مع البنك.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن إجمالي قيمة التمويل السابق مرابحة تورق بقيمة 39 مليون ريال سعودي، وقيمة التمويل المعاد جدولته هو 12.5 مليون ريال سعودي.

وبحسب البيان، فإن مدة سداد الائتمان البنكي السابق هي ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من 31 أكتوبر 2016 وتنتهي في 30 يونيو 2020، وهي عبارة عن تمويل مرابحة تورق.

هذا وتصل مدة التمويل بعد إعادة الجدولة إلى سنة تكون أول دفعة سداد في 31 يناير 2020، وتنتهي في 31 ديسمبر 2020، ويتم السداد بموجب أقساط شهرية شاملة الأرباح.

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يُذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 37.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة التراجع في الخسائر خلال الربع الثالث إلى انخفاض سعر لب الورق بالسوق العالمي والانخفاض في المصروفات الإدارية في الفترة الحالية، بالإضافة إلى أخذ مخصص انخفاض ذمم مدينة تجارية في فترة المقارنة.

كذلك ارتفعت الإيرادات إلى 121.8 مليون ريال بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل إيرادات بلغت 114.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 16.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 52.6 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2018.