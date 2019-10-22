شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العوائد من القطاعات التشغيلية تصعد بأرباح "بحري" 81% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المُعلنة اليوم الإثنين، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 80.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي أرباح بلغ 146.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 81.3 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 259 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 139.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى ارتفاع العوائد من القطاعات التشغيلية المختلفة مدعوما بالنمو المحقق في قطاع الخدمات اللوجستية.

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كذلك ساهم الارتفاع في أرباح الحصة في نتائج الشركات الزميلة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق والمكاسب المحققة من استبعاد ممتلكات ومعدات خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق في الحد من الآثار الناتجة عن ارتفاع مصاريف التمويل الناتجة عن تسجيل خسائر غير محققة من إعادة تقييم المشتقات المالية، علاوة على إضافة قروض جديدة.

وعلى الصعيد الآخر، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 371.62 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 389.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 224.9 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 308.5 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.

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