شكرا لقرائتكم خبر عن العمل السعودية: رفع نسب التوطين بجميع عقود التشغيل الحكومية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدرت وزارة العمل السعودية قرارا برفع نسب التوطين في جميع عقود التشغيل والصيانة الجديدة بالأجهزة والشركات الحكومية وفقاً للمهن المستهدفة. وقال وزير العمل السعودي أحمد سليمان الراجحي في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" إن هذه المهن تشمل الهندسية والتخصصية والإدارية والفنية والإشرافية. وأضاف "نسعى إلى التوسع في برامج التوطين لتمكين وخلق فرص عمل حقيقية لأبناء وبنات مملكتنا الغالية".

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