الاقتصاد

زين السعودية يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 22-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم زين السعودية (7030) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وليستعيد مكانته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق السهم أرباحاً بلغت نسبتها 3.27% بما يعادل 0.40 ريال ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول .

 

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.88 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 14.00 .

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.28 .

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