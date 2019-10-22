شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يمحو جميع مكاسبه – تحليل صباحي – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد ارتفاع سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) في آخر جلساته ليسجل أعلى سعر له عند 10.30 ، ليلامس عندها مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما تسبب بتعرضه للضغط السلبي والذي أدى به إلى التراجع بعدها ، ليمحو جميع مكاسبه ويغلق على عدم تغيير ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لذلك نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 10.48 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.90 استعداداً لكسره . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.63 ومستوى المقاومة 10.48 .

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