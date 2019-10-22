شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يحاول اختراق مقاومة محورية – تحليل صباحي - 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم دار الأركان للتطوير العقاري (4300) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.17% بما يعادل 0.02 ريال ، ويأتي ارتفاع السهم وسط محاولاته اختراق مستوى المقاومة المحوري 12.00 ، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 12.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 12.82 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.78 ومستوى المقاومة 12.40 .