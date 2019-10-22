شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي - 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم أمانة للتأمين (8310) باللون الأخضر في تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط ارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً جيدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 9.58% بما يعادل 1.00 ريال ، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص من كل ضغوطه السلبية دفعة واحدة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.16 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.70 ومستوى المقاومة 13.16 .
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة للتأمين يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي - 22-10-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.