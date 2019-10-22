شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة للتأمين يخترق خط اتجاه هابط – تحليل صباحي - 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسى سهم أمانة للتأمين (8310) باللون الأخضر في تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط ارتفاع تدريجي ملحوظ بأحجام التداول ، ليحقق السهم أرباحاً جيدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 9.58% بما يعادل 1.00 ريال ، لينجح السهم بهذا الارتفاع باختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص من كل ضغوطه السلبية دفعة واحدة ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.70 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 13.16 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.70 ومستوى المقاومة 13.16 .