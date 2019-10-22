شكرا لقرائتكم خبر عن عناية يهاجم خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم عناية السعودية للتأمين التعاوني (8311) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وتزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 9.95% بما يعادل 0.88 ريال ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

Advertisements

لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة 10.04 ، ففي حالة اختراق هذا المستوى سيفتح المجال أمام السهم لتحقيق المزيد من الارتفاعات ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 13.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.80 ومستوى المقاومة 11.00 .