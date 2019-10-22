شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم اتحاد اتصالات (7020) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وذلك في ظل تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليحقق السهم أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.84% بما يعادل 0.20 ريال ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 24.20 ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 23.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.26 ومستوى المقاومة 24.48 .
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