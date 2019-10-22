شكرا لقرائتكم خبر عن سامبا يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سامبا (1090) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه هابط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ويحاول السهم في الوقت نفسه تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق السهم أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.56% بما يعادل 0.15 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 28.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 25.40 من جديد .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.20 ومستوى المقاومة 28.00 .