أسمنت الشمالية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 22-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم اسمنت الشمالية (3004) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليصل لمستويات لم يصل إليها منذ مارس لعام 2017 ، وقد حقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.10% بما يعادل 0.12 ريال ، وقد نجح السهم بجلسته السابقة باختراق مستوى المقاومة المهم 10.76 ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبدعم إيجابي متواصل بسبب تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 10.76 ، ليستهدف مستوى المقاومة 11.50 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.76 ومستوى المقاومة 11.50 .
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