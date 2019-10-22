شكرا لقرائتكم خبر عن سابك يستسلم للضغط السلبي - تحليل صباحي – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم سابك (2010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.88% بما يعادل -0.80 ريال ، وجاء هذا الانخفاض نتيجة استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، أمام توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ساعدت السهم بتداولاته السابقة على الارتفاع كمحاولة منه لتصحيح هذا الاتجاه الهابط .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 93.50 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 87.70 استعداداً لكسره هذه المرة .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 87.70 ومستوى المقاومة 93.50 .