شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر السوق الموازية يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 22-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل مؤشر السوق الموازية نمو (NOMU) لأعلى مستوى له في آخر جلساته عند 3987.89 ، ارتد منه المؤشر انخفاضاً على اثر ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ما عرضه للضغط السلبي الذي أجبره على الارتداد ، ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات ، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.22% بما يعادل -8.60 نقطة ليستقر عند مستوى 3848.74 ، وقد أعاد المؤشر بارتفاعه هذا اختبار خط اتجاه رئيسي صاعد كان قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 4200.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 3600.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 3800.00 ومستوى المقاومة 4000.00 .