حمدان بن راشد: الإمارات تواكب أحدث تطبيقات قطاع النفط والغازأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة شركة «دراجون أويل» الإماراتية، الدورة الثالثة من «جوتيك» 2019؛ معرض ومؤتمر تكنولوجيا النفط والغاز الذي ينظم للعام الثالث على التوالي في إمارة دبي، تعزيزاً لمكانتها كمركز عالمي للمال والأعمال والاستثمار والتجارة في قطاع النفط والغاز.

وقال سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم: «نعمل في دولة الإمارات وفق رؤية تواكب أحدث التطبيقات العملية السائدة في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على نشر التكنولوجيا والابتكار وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية التي من شأنها استشراف مستقبل النفط والغاز». ويستقطب «جوتيك 2019» عدداً كبيراً من المسؤولين والشخصيات العاملة والمؤثرة في قطاع النفط والغاز حول العالم، إضافة إلى الباحثين والمتخصصين والشركات الرائدة العاملة في مجال تقنيات وحلول النفط والغاز والتطورات التقنية، والتطبيقات الاقتصادية، حيث يقوم المؤتمر بالتعريف بأحدث التطبيقات في هذا القطاع الحيوي.

وأضاف سموه: «نأمل أن يشهد المؤتمر مشاركات ناجحة ولقاءات عملية وأفكاراً وتوصيات ومقترحات بناءة، لها مردود ملموس في رفع آفاق الصناعة البترولية إلى الأمام».

يعتبر «جوتيك» معرضاً رئيسياً لتكنولوجيا النفط والغاز في المنطقة، ويشارك فيه ما يزيد على 100 من أشهر الشركات التي تعرض أحدث تقنياتها المتقدمة وحلولها المتطورة في مجال النفط والغاز.

وشهد المؤتمر نمواً كبيراً منذ عام 2017، ويهدف إلى تقديم الدعم لقطاع النفط والغاز وتعزيز المصالح المشتركة، ويعد المعرض منصة فعالة جداً تجمع رواد قطاع النفط والغاز تحت سقف واحد، وتتيح لهم تبادل الآراء حول كيفية المضي قدماً، وتحقيق مزيد من الإنجازات في القطاع وتوفير الحلول للقضايا ذات الاهتمام المشترك.

برميل ذكي

وعلى هامش المعرض والمؤتمر، تم الإعلان عن أول برميل نفط ذكي يتمثل في مجموعة من التطبيقات الذكية والبرامج الرقمية المتاحة للمهتمين لمعرفة كافة التفاصيل المرتبطة باكتشاف وإنتاج النفط، والصناعة المرتبطة به في الدولة.

وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة المتحدث الرئيسي في المؤتمر إن التحول الذي يشهده قطاع الطاقة العالمي يهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وضمان توفر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية.

وأضاف الزيودي: «لا يمكن أن تكون الحماية البيئية والاستدامة مجرد اتجاه، ونحن ملتزمون هنا في دولة الإمارات بتعزيز الحوار، وقد استثمرنا بشكل كبير في الطاقة المتجددة وكسرنا الرقم القياسي العالمي للطاقة الشمسية، ونرى الخطوات الرئيسية التي يتم اتخاذها في قطاع النفط والغاز». وتم تكريم عدد من الشخصيات التي كان لها دور بارز في تطوير صناعة النفط والغاز في المنطقة، بما في ذلك نزار العدساني النائب للرئيس، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية سابقاً، ودارسي سبادي رئيس جمعية البترول العالمية لعام 2018، والدكتور سامي النعيم رئيس مجلس إدارة جمعية مهندسي البترول العالمية لعام 2019، وفيصل المحروس المدير التنفيذي السابق لشركة بابكو.

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150 بحثاً

وقال علي راشد الجروان الرئيس التنفيذي لشركة «دراجون أويل» الإماراتية، رئيس المؤتمر: «منذ اليوم الأول لانطلاق المؤتمر أكدنا رغبتنا بأن نكون مختلفين ومتميزين في مجال صناعة النفط، وأن نشكل قيمة مضافة لجميع المشاركين»، كما ثمن الجروان مشاركة الضيوف المتميزة.

وأضاف: «يشهد المؤتمر طرح ومناقشة 150 بحثاً فنياً تفاعلياً على درجة كبيرة من الأهمية، ومؤتمراً فنياً وفق أعلى المستويات من تنظيم جمعية مهندسي البترول، وجلسة عامة مفتوحة، كما تتميز دورة هذا العام بحضور شركاء بارزين، بما في ذلك أشهر شركات قطاع النفط والغاز مثل إينوك، شلمبرجر، ويثرفورد، أويل سيرف، إضافة إلى مشاركة فعالة من الوفود رفيعة المستوى التي يرتفع عددها عاماً بعد آخر. إن هذه الإنجازات التي حققها معرض ومؤتمر «جوتيك» تشكل حافزاً مشجعاً ودليلاً واضحاً على القوة المتزايدة ل«جوتيك» والاعتراف بأهمية هذه الفعالية في قطاع النفط والغاز على الصعيد العالمي».