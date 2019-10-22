شكرا لقرائتكم خبر عن «إينوك» تحقق وفـورات بـ 71.4 مليون من كفاءة استهلاك الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت مجموعة إينوك عن تحقيق وفورات تراكمية بلغت 71.4 مليون درهم عبر معايير كفاءة استهلاك الطاقة المطبّقة في مختلف العمليات التشغيلية للمجموعة على مدار السنوات الخمس الماضية. فقد نشرت المجموعة هذه النتائج في النسخة الثالثة من تقريرها «الطاقة والكفاءة»، الذي تم إطلاقه على هامش معرض «ويتيكس 2019»، أكبر معرض لتقنيات الاستدامة والطاقة المتجددة في المنطقة.

ففي عام 2018، حققت إينوك وفورات قدرها 11.2 مليون درهم عبر برنامج إدارة الطاقة والموارد، متجاوزةً بذلك الأهداف المتوقعة عند إطلاقه في عام 2008. وعبر تركيزها على تطبيق معايير الاستدامة في عملياتها كافة من خلال استخدام مصادر نظيفة لتوليد الطاقة واستخدامها بكفاءة، تلتزم إينوك بأن تصبح المشغّل الأقل استهلاكاً للطاقة في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم، وتعمل المجموعة على تحقيق ذلك عبر استخدام 1.1 ميجاواط من الطاقة المولّدة عبر منشآت الطاقة الشمسية، ما سيؤدي إلى توفير حوالي مليون درهم سنوياً.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: إن «استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030» التي أطلقها «المجلس الأعلى للطاقة في دبي» وجّهت المؤسسات كافة بدمج ممارسات كفاءة الطاقة وإدارة الموارد في عملياتها. وقد نجحنا في إينوك بتحقيق قفزات نوعية على صعيد كفاءة استهلاك الطاقة، وسنواصل بالتأكيد جهودنا نحو الارتقاء بمعايير إدارة الطاقة والموارد في القطاع.

وخلال العام الماضي، خفّضت إينوك كثافة استهلاكها للمياه بنسبة 26% لتحقق بذلك تخفيضاً إجمالياً نسبته 7% في هدر المياه منذ عام 2014. ونفّذت المجموعة أكثر من 30 عملية تدقيق وتقييم في مجالات البيئة وإدارة الطاقة والموارد عبر وحدات أعمالها بهدف تعزيز معدلات الاستدامة فيها.