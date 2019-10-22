«مبادلة» تطلق أول صندوقين لشركات التكنولوجيا في المنطقة بـ 900 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

انطلقت أمس فعاليات منتدى الاستثمار ومهرجان فينتك أبوظبي 2019، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. واجتمع أكثر من 400 شخص في مبنى سوق أبوظبي العالمي خلال فعاليات اليوم الأول للمهرجان، ليناقشوا سبل تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

افتتح ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، فعاليات المهرجان الذي يقام بحضور أكثر من 5000 شخص، وسلط الضوء على دور الإمارات وقطاع التكنولوجيا المالية.

قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي في كلمة الافتتاح: شهدت صناعة الاستثمار في المنطقة عاماً مثمراً وحافلاً، ويغطي منتدى الاستثمار الذي يعقد بالتعاون مع «HUB71» مجموعة من أهم القضايا والتحديات وأكثرها إلحاحاً والفرص المهمة والواعدة في قطاع الاستثمار وتأسيس المشاريع. ويشرفنا استضافة كوكبة من كبار مستثمري العالم هنا في هذا الحدث اليوم، وأتوقع أن نشهد مجموعة من الحوارات الغنية والملهمة للجميع، وشهد سوق أبوظبي العالمي كمركز مالي نمواً هائلاً خلال السنوات الأربع القصيرة من انطلاقه. وفي العامين الماضيين فقط، نمت الأصول الخاضعة للإدارة بأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى نحو 29 مليار دولار من 4.2 مليار في عام 2017. ويواصل هذا الرقم النمو بشكل مطرد، وهو ما يعكس مستويات الثقة العالية التي وضعها مجتمع الاستثمار العالمي بأبوظبي كمركز مالي دولي رائد.

ورصد ريتشارد تنج أهم نقاط تصدر الإمارات مشهد صفقات التكنولوجيا المالية:

1 ــ توفر أبوظبي فرصاً هائلة لا تضاهى. وتتاح لشركات التكنولوجيا المالية التي تتخذ من أبوظبي والإمارات مقراً لها إمكانية دخول الأسواق الناشئة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. ويتوقع أن يصل حجم سوق هذه المنطقة إلى 8 تريليونات دولار، وأن تحتضن 3 مليارات شخص 70% منهم لديهم إمكانية محدودة أو معدومة للحصول على الخدمات المالية.

2 ــ وفي النصف الأول فقط من هذا العام، بلغ إجمالي حجم التمويلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 471 مليون دولار، بزيادة قدرها 66% مقارنة مع النصف الأول من عام 2018. ومن بين بلدان المنطقة، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة في النصف الأول من عام 2019 العدد الأكبر من هذه الصفقات أي ما يعادل 26% من إجمالي الصفقات في المنطقة. وكان قطاع التكنولوجيا المالية القطاع الأكثر نشاطاً، حيث استحوذ على 17% من جميع الصفقات المبرمة.

3 ــ وفي المستقبل، ووفقاً لنتائج تقرير «ميلكن» مؤخراً، سيجمع نحو 470 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط أكثر من ملياري دولار من رأس المال الاستثماري بحلول عام 2022 مقارنة بثلاثين شركة تكنولوجيا مالية في عام 2017.

4 ــ وستضطلع أبوظبي باعتبارها مركز التمويلات والتقنية المالية الرائد في المنطقة بدور حيوي ومحوري لهذا النشاط الواعد.

5 ــ تتميز أبوظبي بالعديد من المقومات الطبيعية التي تجعلها مركزاً للاستثمارات، أولها الموقع الجغرافي على بعد 7 ساعات فقط من لندن والصين، وعلى مقربة من دول جنوب آسيا. وإضافة إلى ذلك فإن أبوظبي تعد موطناً لأحد أضخم تركيزات الثروة السيادية والثروات الخاصة على مستوى العالم.

6 ــ بذلت حكومة أبوظبي جهوداً كبيرة للاستفادة على النحو الأمثل من هذه المقومات الطبيعية. وأطلقت «مبادلة»، إضافة إلى عملها كصندوق ثروة سيادي لإمارة أبوظبي، مبادرة «HUB71» هذا العام بالشراكة مع سوفت بنك ومايكروسوفت. وتحظى منصة «HUB71» بدعم من كبرى الشركات، وأبرز المستثمرين في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم بهدف تسريع جهود الإمارة بالتحول إلى مركز عالمي رائد يحتضن منظومة عالمية نشطة تدعم وتحفز شركات التكنولوجيا الناشئة.

7 ــ وإضافة إلى منصة «Hub 71»، أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار صندوق «مشاريع غداً» لدعم بناء منظومة حيوية ومزدهرة لريادة الأعمال في الإمارة من خلال الاستثمارات المشتركة، واستقطاب صناديق رأس المال الاستثمارية والشركات الناشئة إلى أبوظبي.

8 ــ وخارج قطاع رأس المال الاستثماري، شهدنا تأسيس شركة مبادلة صندوق «أبوظبي كاتاليست بارتنرز» برأسمال مليار دولار لبناء شراكات مع الشركات الاستثمارية ودعم عمليات التوسع. وتُظهر هذه المبادرات الرفيعة المستوى تفوق أبوظبي واستمرار الزخم والنشاط في المدينة باعتبارها مركزاً رائداً لاستثمار الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مبادلة للاستثمارات

من جهة أخرى، أعلنت مبادلة للاستثمارات المالية، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار، عن إطلاق أول صندوقين استثماريين في شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة إجمالية تبلغ 250 مليون دولار (918 مليون درهم). وستستثمر هذه الصناديق في قطاع الأعمال الناشئة المزدهر في المنطقة، كما ستعمل على تمكين المواهب التكنولوجية في الإمارة ومختلف أنحاء المنطقة.

وسيكون الصندوق الأول بقيمة 150 مليون دولار (551 مليون درهم)، سيستثمر في الصناديق الملتزمة بدعم منصة التكنولوجيا العالمية Hub71 التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، بما في ذلك الشركات التي تستفيد من المنصة لتحقق التوسع والنمو إقليمياً. وكجزء من هذا البرنامج، أعلنت مبادلة للاستثمارات المالية التزامها بتمويل ثلاث شركات، وهي شركة «داتا كوليكتيف» في سان فرانسيسكو، وشركة «ميدل إيست فينتشر بارتنرز»، وشركة «جلوبال فينشترز».

ويتضمن برنامج الاستثمار تخصيص صندوق بقيمة 100 مليون دولار (367 مليون درهم) للاستثمار المباشر في شركات تكنولوجيا ناشئة تدار من قبل مؤسسيها وملتزمة بالعمل من خلال منصة التكنولوجيا العالمية Hub71. سوف يستثمر الصندوق في شركات يقودها مؤسسوها، في قطاع المشاريع أو القطاع الاستهلاكي، ولديها منتجات قابلة للتسويق. ويطمح الصندوق إلى تمويل 15 شركة مختلفة.

الاستثمار الأول

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ويتمثل الاستثمار الأول من صندوق الاستثمار المباشر، في شركة «بيزات»؛ وهي شركة ناشئة مقرها الإمارات، وتركز على توفير تجربة متميزة للموظفين لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر منصة حوسبة سحابية مجانية. وتتيح «بيزات» للشركات أتمتة إدارة مواردها البشرية، وعمليات دفع الرواتب، والضمان الصحي. وقد نجحت «بيزات»، وهي من أوائل الشركات التي انضمت إلى منصة Hub71، في جمع 16 مليون دولار (58 مليون درهم ) في جولة التمويل الثانية من مجموعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين من بينهم «مبادلة للاستثمارات المالية»، و«بوينت 72 فينتشرز». وقد تمكنت الشركة حتى الآن من استقطاب ما يصل إلى 31 مليون دولار (113 مليون درهم)، وهي تخطط لاستثمار رأس المال في تطوير التكنولوجيا وتجربة العملاء.

وقال إبراهيم عجمي، رئيس «وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة» لدى «مبادلة للاستثمارات المالية»: بعد عشر سنوات من الاستثمار في شركات التكنولوجيا حول العالم، بتنا نمتلك تجربة يُمكِنُنا توظيفها لخدمة وتطوير سوقنا المحلية. سوف تسهم صناديقنا الاستثمارية في شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن طريق حفز المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا. توجد إمكانات هائلة وفرص غير مستغلة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة، لذا نعتبر إطلاق هذا الصندوق خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع المزيد من الابتكارات المحلية، وجذب المواهب الاستثنائية، وتسريع وتيرة تطور القطاع التكنولوجي في أبوظبي.

وقال مات أوكو، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة «داتا كوليكتيف»: تربطنا فعلياً علاقة قوية بدولة الإمارات من خلال شركة مبادلة، ومن خلال الصناديق الاستثمارية الجديدة المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نرسخ هذه العلاقة ونرتقي بها إلى مستويات جديدة. كما أننا نتطلع إلى دعم المواهب المحلية والشركات النشطة التي يقودها مؤسسوها لحفز وتطوير المزيد من الابتكارات من منصة Hub71 في أبوظبي.

18 شركة فينتك

وقال محمود عدي الرئيس التنفيذي لمنصة (هوب71) في لقاء مع الصحفيين، إن المنصة استقطبت 18 شركة فينتك وهي شركات مبتدئة وناشئة تعمل في قطاعات تكنولوجية مختلفة وخطة هذه الشركات استقطاب 100 مليون دولار، وخطة (هوب 71) خلال 3 سنوات استقطاب 100 شركة من شركات رواد الأعمال الناشئة.

وأضاف عدي: إن عدد الطلبات التي قدمت من شركات رواد الأعمال خلال شهر أكتوبر أكثر من 300 طلب، وآخر موعد لتقديم الطلبات للمنصة في شهر نوفمبر، وبعد ذلك سيتم استدعاء أصحاب العلاقة لإجراء التقييم والمراجعة وأخذ الإجراءات اللازمة، وسيتم الإعلان عن الشركات المقبول انضمامها إلى المنصة أوائل العام المقبل.

وشدد مهند الخير مدير شركة «آي لايف» على أهمية الحوافز التي تقدمها حكومة أبوظبي للمستثمرين الصغار من رواد الأعمال خاصة من خلال منصة (هوب71)، مشيراً إلى أن شركته تعمل على استقطاب شركات الفينتك المتخصصة في القطاعات التكنولوجية المالية، مؤكداً أنه شركة أصدرت صندوق للاستثمار في الشركات الناشئة وتخطط لإصدار صندوق ثان مع تطور عمال الشركة.

وأضاف، أن الشركة حالياً تستثمر في 32 شركة في قطاعات التعلم والصحة والخدمات المالية والإنشاءات والنقل.

من ناحيتها أكدت نورا السويد مدير شركة جلوبل فنشر، أن شركتها تستثمر في الشركات الناشئة التي عائداتها لا تقل عن مليوني دولار وتوظف 5-15 موظفاً، وأنها تعمل للتوسع في المنطقة والأسواق الخارجية، وأن محفظة استثماراتها تضم 8 شركات تستثمر فيها بمعدل مليوني دولار لكل شركة أي ما يعادل 16 مليون دولار، وهي شركات في مجال قطاع المطاعم والترفيه وقطاعات أخرى، وأشارت «نورا» إلى أن الشركة تتقدم لها 20 طلباً للاستثمار أسبوعياً.

تمويل 15 شركة

أوضح إبراهيم العجمي أن الصندوق سوف يستثمر في شركات يقودها مؤسسوها، في قطاع المشاريع أو القطاع الاستهلاكي، ولديها منتجات قابلة للتسويق. ويطمح الصندوق إلى تمويل 15 شركة مختلفة.

وقال إبراهيم عجمي: بعد عشر سنوات من الاستثمار في شركات التكنولوجيا حول العالم، بتنا نمتلك تجربة يُمكِنُنا توظيفها لخدمة وتطوير سوقنا المحلية. سوف تسهم صناديقنا الاستثمارية في شركات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن طريق حفز المزيد من الاستثمارات في مجال التكنولوجيا. توجد إمكانات هائلة وفرص غير مستغلة في دولة الإمارات وعلى مستوى المنطقة، لذا نعتبر إطلاق هذا الصندوق خطوة على الطريق الصحيح لتشجيع المزيد من الابتكارات المحلية، وجذب المواهب الاستثنائية، وتسريع وتيرة تطور القطاع التكنولوجي في أبوظبي.

وتعتمد «وحدة الاستثمار في الشركات الناشئة، التابعة لمبادلة للاستثمارات المالية» في مشاريعها على خبرة شركة مبادلة للاستثمار الممتدة لعقد من الزمان كمستثمر نشط في قطاع التكنولوجيا المتقدمة. ومن خلال مكاتبها في أبوظبي ولندن وسان فرانسيسكو، دخلت الوحدة في العديد من الاستثمارات عبر سلسلة القيمة لقطاع التكنولوجيا؛ بما في ذلك تخصيص 15 مليار دولار (55 مليار درهم) لصندوق «سوفت بنك فيجن». وفي الولايات المتحدة، تدير الوحدة «صندوق مبادلة للاستثمارات الناشئة 1» - وهو صندوق بقيمة 400 مليون دولار (1,47 مليار درهم) ويركز على الاستثمار في سوق الولايات المتحدة، ويستهدف الشركات الكبيرة والواعدة . أمّا في أوروبا، فتدير الوحدة صندوقاً بقيمة 400 مليون دولار (1,47 مليار درهم) يستثمر في المؤسسين والشركات، بالإضافة إلى إدارة برنامج صندوق صناديق يعتمد استراتيجية مماثلة لنظيره في أمريكا.