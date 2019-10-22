الطاير: تطوير البنية المالية لتحسين جاذبية الإمارات لرواد الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: ”الخليج 365”

أشار عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن دولة الإمارات تعمل على تحسين وتطوير بنيتها التحتية بشكل دائم بهدف تحسين جاذبيتها لرواد الأعمال والمستثمرين الدوليين، من خلال الاستثمار في اقتصاد المعرفة مثل الذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين والروبوتات وغيرها. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين.

واجتمع الطاير، مع مجموعة من كبار المسؤولين في المؤسستين الدوليتين، وحضر حفل استقبال البنوك الإماراتية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين في واشنطن.

وأكد الطاير أهمية مشاركة الإمارات ممثلة بوزارة المالية في هذه الاجتماعات لمناقشة المواضيع والملفات المتعلقة بالاقتصاد العالمي، والسياسات المالية والنقدية الدولية، وسبل القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة. وقال: «تشكل هذه الاجتماعات منصة مهمة لتبادل الخبرات والاجتماع مع كبار المسؤولين والخبراء الدوليين، لبحث أطر توطيد أواصر العمل والتعاون المشترك مع مختلف الدول والمنظمات المالية، والاستفادة من خبراتهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

ونوّه الطاير في كلمته خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين، بأن دولة الإمارات قد حققت إنجازات مهمة على صعيد تعزيز بنيتها التحتية وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات المالية، وتحرص على الاستمرار في العمل على اعتماد سياسات شاملة قائمة على أفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية الإدارية، بما يساهم في تعزيز إدارة المخاطر في القطاع المالي والاقتصادي في الدولة.

وحضر الطاير على هامش الاجتماعات السنوية، اجتماع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد مع وزراء مالية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. والتقى أيضاً، مع د. حازم الببلاوي، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في الصندوق، حيث تمت مناقشة مشاركة صندوق النقد الدولي في القمة العالمية للحكومات 2020.

كما التقى مع د. ميرزا حسن، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في البنك الدولي، وناقش معه الدعم الذي تقدمه المجموعة للدول العربية. واستعرض تقرير المرأة والأعمال والقانون 2019 الصادر عن البنك الدولي، ومشاريع الدعم الفني في الإمارات.

ونظمت وزارة المالية على هامش الاجتماعات السنوية حفل استقبال البنوك الإماراتية للتعريف بأهمية القطاع المالي وممكناته في دولة الإمارات والترويج لأهم النجاحات والإنجازات التي حققها القطاع على مدى الأعوام الأخيرة، وذلك بالتعاون مع «المركزي» وعدد من الشركاء، حضره عدد من وزراء المالية، ومحافظي البنوك المركزية، ورؤساء المؤسسات الاستثمارية والمؤسسات المالية الدولية، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للعديد من البنوك العالمية، إلى جانب ممثلين عن البنوك الإماراتية.