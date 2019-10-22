التفاؤل يعم «وول ستريت» بانتظار مزيد من نتائج فصلية مشجعة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استهلت الأسهم الأمريكية تداولات جلسة أمس بارتفاع، مدعومة بالتفاؤل حول المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع انتظارها صدور مزيد من النتائج المشجعة للشركات.

وارتفع مؤشر داو جونز 26 نقطة، أو 0.1 ٪، في حين سجل مؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعاً بنسبة 0.4٪، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر ناسداك بنسبة 0.6٪.

ويفصل مؤشر ستاندرد آند بورز 1% فقط ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، في نهاية الأسبوع، إن الصين ستعمل مع الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف التجارية، مؤكداً أن كلا الجانبين حققا «تقدماً كبيراً». وقال كبير المفاوضين الصينيين في المحادثات التجارية، إن وقف الحرب التجارية سيكون مفيداً للبلدين، وكذلك للاقتصاد العالمي.

وفي أوروبا، سجلت الأسهم ارتفاعاً طفيفاً أمس، مما يشير إلى تفاؤل المستثمرين بإمكانية تفادي بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، حتى مع تأجيل المشرعين البريطانيين اقتراعاً مهماً على اتفاق الانفصال.

وأصرت الحكومة البريطانية، الأحد، على أن بريطانيا ستنسحب من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول، رغم إجبار البرلمان رئيس الوزراء بوريس جونسون على أن يبعث برسالة للاتحاد لطلب التأجيل.

وارتفع المؤشر ستوكس 0.2% بعدما ختم الأسبوع الماضي دون تغير يذكر، متضرراً من بعض النتائج الفصلية الضعيفة، وتضارب التقارير الإعلامية عن الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

وفي بورصة طوكيو، ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ليغلق على أعلى مستوى في عشرة شهور ونصف الشهر، أمس الاثنين، رغم الضبابية بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي أثنت الكثير من المستثمرين.

وصعد المؤشر القياسي 0.25 في المئة إلى 22548.90 نقطة، مسجلاً ذروته منذ الثالث من ديسمبر/ كانون الأول.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.41 في المئة إلى 1628.60 نقطة، في مكاسب شملت نطاقاً واسعاً من الأسهم، في حين فاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بنسبة سبعة إلى ثلاثة تقريباً.