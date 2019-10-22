«موانئ دبي» تفتتح منصة لوجستية في رواندا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كيجالي:”الخليج 365”

افتتحت مجموعة «موانئ دبي العالمية»، منصة كيجالي اللوجستية التابعة لها بحضور بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا، وسلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية». وتتمتع المنشأة التي بدأت عملياتها التجريبية في أغسطس / آب من العام الماضي، بقدرة تبلغ 50,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً، ومن المتوقع عند عملها بكامل طاقتها التشغيلية أن تسهم بتحقيق وفورات لوجستية لقطاع الأعمال في رواندا تقدر قيمتها بنحو 50 مليون دولار سنوياً.

ساعدت منصة كيجالي اللوجستية منذ انطلاق عملياتها في العاصمة الرواندية العام الماضي في تقليل الزمن اللازم للشاحنات لإتمام مهامها من 10 - 14 يوماً إلى ثلاثة أيام وسطياً.

وستكون منصة كيجالي اللوجستية بوابة في قلب إفريقيا تربط رواندا بالدول المجاورة، ومن ضمنها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبروندي، وأوغندا، وتنزانيا، وكينيا. كما ستتمتع بروابط مع ميناء مومباسا في كينيا ودار السلام في تنزانيا، وهو ما يوفر لها بوابتين تجاريتين على البحر.

وسيمر خط السكك الحديدية من ميناء مومباسا في كينيا إلى رواندا عبر أوغندا، ويتم تنفيذ أعمال مد خط السكك الحديدية من دار السلام إلى كيجالي، وستكون محطته الجانبية الأخيرة للشحن في منصة كيجالي اللوجستية. ويمكن لربط منصة كيجالي اللوجستية عبر خطوط السكك الحديدية أن يقلل بشكل ملموس من تكاليف الصادرات والواردات عبر البوابات الدولية على السواحل، إذ إن التكلفة الحالية لنقل حاوية من كيجالي إلى دار السلام تبلغ ثلاثة أضعاف تكلفة نقل حاوية من دار السلام إلى شنجهاي.

وقال سلطان أحمد بن سليّم: نحن واثقون من الإمكانات الاقتصادية التي تتمتع بها رواندا ومنطقة البحيرات العظمى في إفريقيا، وإن «موانئ دبي العالمية» فخورة بدعم رواندا في تحقيق طموحها بأن تصبح مركزاً تجارياً وخدمياً رئيسياً في المنطقة، وتسريع النمو الاقتصادي للبلاد من خلال مشاركة معارفنا وخبراتنا في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

وقد أسهمت منصة كيجالي اللوجستية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي من خلال توفير 667 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مع نسبة توظيف للكوادر المحلية بلغت 98%. كما تساعد محطة كيجالي في رفع مستوى المعيشة في القرى المجاورة من خلال مشاريع تطوير الأعمال وفرص التدريب العملي للشباب ممن ينتمون إلى عائلات ذات ظروف اقتصادية صعبة.

ويمتد المشروع الذي بلغت تكلفته 35 مليون دولار على مساحة 130,000 متر مربع، منها 12,000 متر مربع مخصصة لباحة الحاويات، و19,600 متر مربع لمنشأة التخزين. وتستطلع «موانئ دبي العالمية» وحكومة رواندا إمكانية توسيع منصة كيجالي اللوجستية في المرحلة رقم 1.2 والمرحلة رقم 2 بهدف زيادة مستوى الكفاءة، وتقديم حلول لوجستية أكثر.