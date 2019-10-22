شكرا لقرائتكم خبر عن «فيزا» تبني مقراً جديداً في دبـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «فيزا» تعيين شركة التطوير العقاري العالمية «سويد آند سويد» لبناء مقرها الجديد في دبي، والذي يدير عملياتها في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا.

وستؤدي هذه الخطوة إلى زيادة قدرة «فيزا» على استيعاب أكثر من 500 موظف ومواصلة تطوير وتوسيع قدراتها في 96 دولة ضمن مناطق أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا خلال مقرها الجديد في دبي. ومن المتوقع أن يكتمل المقر الجديد لشركة فيزا لإدارة عملياتها في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا في شهر يونيو 2021.

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