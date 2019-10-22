«موانئ أبوظبي» تبدأ تنفيذ «مرسى مينا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

بدأت موانئ أبوظبي في تنفيذ مشروع «مرسى مينا»؛ الواجهة البحرية للمدينة، الذي سيسهم في إحياء المنطقة التاريخية في ميناء زايد ويُحولها إلى وجهة ترفيهية تقدم تجربة فريدة مميزة لفئات المجتمع كافة.

وإيذاناً بانطلاق أعمال التشييد، تم إنزال أول حاوية في أرض المشروع بحضور عدد من مسؤولي الشركة. ومن المقرر إنجاز المشروع وافتتاحه أمام الجمهور في الربع الأول من عام 2020.

ويقع مشروع «مرسى مينا» بالقرب من محطة أبوظبي للسفن السياحية، حيث سيشكل أول المعالم البارزة التي تستقبل ركاب السفن السياحية فور وصولهم إلى إمارة أبوظبي، كما سيوفر وجهة ترفيهية فريدة من نوعها لسكان الإمارة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «يأتي تنفيذ مرسى مينا في إطار سعينا إلى استقطاب المزيد من الزوار إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية وتعزيز الوعي بأهمية موقعها في ميناء زايد التاريخي، إضافة إلى توفير تجربة ثرية لأفراد المجتمع وزوار الإمارة على حد سواء. سنقوم بتخصيص مساحة من وجهة مرسى مينا لاستقطاب رواد الأعمال ومشاريعهم الصغيرة المبتكرة، حيث سنقدم لهم تسهيلات تكفل مساعدتهم على تنمية أعمالهم».