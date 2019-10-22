المنصوري: قرغيزستان وجهة للتجارة والاستثمـار والسياحة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حرص دولة الإمارات على رفع مستوى التعاون التجاري والاستثماري مع جمهورية قرغيزستان، وتطوير شراكات تنموية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والنقل الجوي والسياحة. وشدد على ضرورة العمل على تطوير منصات مشتركة تجمع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين، لإطلاعهم بشكل مستمر على التسهيلات والحوافز والفرص المطروحة في أسواق البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال وفد رفيع المستوى من جمهورية قرغيزستان برئاسة زاميربيك عسكروف نائب رئيس الوزراء القرغيزي، وبحضور تشينغيز إشيمبيكوف سفير قرغيزستان لدى الدولة، وابيك ماماتبيكوف القنصل العام القرغيزي لدى الدولة، وذلك بمقر الوزارة بدبي. حضر اللقاء عبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع المعالجات التجارية بالوزارة، وعبد الله الحمادي مدير إدارة السياحة، وهند اليوحه مدير إدارة الاستثمار، وعدد من المستشارين والمسؤولين من الجانبين.

وأشار المنصوري إلى أن جمهورية قرغيزستان وجهة واعدة للتجارة والاستثمار والسياحة في منطقة وسط آسيا، مؤكداً وجود العديد من الفرص للارتقاء بحجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين، وخاصة على صعيد الصادرات السلعية والسلع الغذائية، وذلك في ظل ما يتمتع به البلدان من إمكانات اقتصادية وموقع جغرافي مرتبط بالعديد من الأسواق الواعدة.

وأضاف الوزير أننا نتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من برامج التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتحديداً في قطاع السياحة وتوظيف الإمكانات السياحية الواعدة لدى الجانبين في استقطاب مزيد من السياح، ورفع معدلات التبادل السياحي مع تبادل المعلومات بشأن فرص الاستثمار في المشاريع السياحية المطروحة بالسوق القرغيزي، والاستفادة من المقومات السياحية في جمهورية قرغيزستان في جميع فصول العام.

وقال نائب رئيس الوزراء القرغيزي إن زيارته إلى الإمارات تأتي لمتابعة المخرجات المهمة التي أسفرت عنها أعمال الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، والتي عقدت في قرغيزستان في مارس الماضي. وتابع أن بلاده تحرص على تطوير كافة أشكال التعاون الثنائي مع دولة الإمارات، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات بصفتها مركزاً لوجستياً حيوياً للسلع الغذائية والزراعية القرغيزية إلى منطقة الشرق الأوسط.