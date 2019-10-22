شركات متعددة الجنسيات تدعم نموذج الشراكة بين الحكومي والخاص



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت نخبة من الشركات العالمية متعددة الجنسيات والعاملة في الإمارات خلال مؤتمر الشراكة من أجل الاستدامة، دعمها لنموذج الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لمساندة الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات في سبيل تحقيق الاستدامة. وضم المؤتمر العديد من الضيوف من شركات القطاع الخاص وممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني؛ والذين أكدوا أهمية تحديد الموضوعات ذات الأولوية في هذا الصدد، كما أكدوا أهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق خطط الدولة الطموحة في مجال الاستدامة.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر أن الشركات متعددة الجنسيات تلعب دوراً حيوياً في دعم وتنفيذ استراتيجية دولة الإمارات للتنمية المستدامة، معتبراً أنه من المثير للاهتمام رؤية التوجه المتزايد من الشركات في دبي نحو دمج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجياتها وممارساتها، مشيراً إلى أنها خطوة مهمة نحو مجتمع أعمال مسؤول وأكثر قدرة على تلبية متطلبات النمو المستدام.

وقال رامي زكي، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات: «يتوجب علينا كشركات مسؤولة، إيجاد الحلول المناسبة، لضمان استدامة بيئتنا بطرق هادفة وعلى نحو تدريجي». وأشار إلى أن المستهلكين «يتطلعون حالياً للحصول إلى المنتجات التي توفر للأجيال المستقبلية حياة صحية ومستدامة على الأرض. ومن الضروري أن يكون المستهلك على وعي واطلاع بالجهود التي تبذلها الشركات. ولكن علينا الاعتراف بوجود تحديات كبيرة في هذا الصدد».