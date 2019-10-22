شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافي الدخل في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت دخول الأوروبيين 3.5% هذا العام، حسب معهد «جي إف كيه» الألماني. وبلغ متوسط دخل الفرد في 42 دولة 14739 يورو بإجمالي 10 تريليونات يورو. وتربعت في المرتبة الأولى بفارق كبير إمارة ليشتنشتاين، بمتوسط دخل 67500 يورو، وحلت ثانية سويسرا (42067 يورو)، وتقدمت من المرتبة الرابعة إلى الثالثة لوكسمبورج (35096 يورو) فآيسلندا (32988 يورو)، وحلت ألمانيا من دون تغيير في المركز الثامن (23779 يورو). وجاءت في المرتبة الأخيرة أوكرانيا (1830 يورو). (د ب أ)

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