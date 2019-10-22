اقتصاد دبي.. رخص الأعمال في 9 شهور تتجاوز إجمالي 2018



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

يواصل اقتصاد دبي النمو بخطى ثابتة، مدعوماً بمبادرات نوعية وتشريعات جديدة، أسهمت في تعزيز جاذبية الإمارة، وتعزيز مكانتها الاقتصادية بين مدن العالم. أحدث المؤشرات جاء من «اقتصادية دبي» التي كشفت عن إصدار حوالي 24 ألف رخصة جديدة في مختلف القطاعات خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، وبزيادة 19% عن عدد الرخص التي تم إصدارها في العام 2018 بالكامل، والتي بلغت حينها 20129 رخصة. وشهدت الفترة تجديد حوالي 105 آلاف رخصة، بنسبة نمو 6%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي 2018، الأمر الذي يشير إلى النمو المتواصل في الأعمال في الإمارة، كما تعكس البيانات توجه مجتمعات الأعمال نحو الاستثمار في الأنشطة كافة، وتعكس أيضاً نمو الاستدامة المتنوعة في مختلف القطاعات، وتؤكد جاذبية دبي لاستقطاب الشركات والأفراد.

الأداء في أرقام

24 ألف رخصة جديدة بنمو 19%

105 آلاف تجديد بزيادة 6 %