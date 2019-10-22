شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: إلغاء الرسوم رهن سير المحادثات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو تفاؤلاً، أمس الاثنين، بشأن محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقال: إن الرسوم الجمركية المقررة في ديسمبر قد تلغى إذا سارت المفاوضات على ما يرام.

وأبلغ كودلو «فوكس بيزنس» أن المحادثات، التي من المتوقع أن تستمر هذا الأسبوع عبر اتصالات هاتفية، «تبدو جيدة إلى حد كبير».

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